Москва, 11 мая, 2025, 19:54 — ИА Регнум. Заявление президента России Владимира Путина содержит в себе все необходимые условия для начала прямых переговоров РФ и Украины в Стамбуле, заявила 11 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Журналисты спросили Захарову, каковы шансы, что предложенная Путиным встреча в Стамбуле состоится, и каковы условия этой встречи.

«Вы знаете, сегодня ночью, ну практически в ночь со вчерашнего на сегодняшний день, президент Российской Федерации Владимир Путин сделал соответствующее заявление. В нём, в этом заявлении, есть всё. Пожалуйста, читайте, знакомьтесь. Мне кажется, тут уже ни прибавить, ни убавить», — ответила официальный представитель МИД РФ.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Он добавил, что Россия готова начать диалог уже 15 мая в Стамбуле, там, где переговоры проводились еще в 2022 году, но были прерваны Киевом.

Путин напомнил, что киевский режим ранее нарушал все перемирия и соглашения о ненанесении ударов по отдельным объектам (по энергетической инфраструктуре), и отметил, что вопросы прекращения огня и перемирия могут быть обсуждены уже в ходе переговоров о первопричинах конфликта. Предложения Путина получили во многом позитивную реакцию в мировых СМИ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова обеспечить организацию переговоров. Президент США Дональд Трамп в свою очередь подчеркнул, что киевский режим должен немедленно согласиться на предложение Путина.