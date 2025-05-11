Нью-Дели, 11 мая, 2025, 19:32 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин ясно дал понять, что Россия не даст Украине возможности перевооружиться. Об этом написало индийское издание The Hindu после предложения российского лидера провести переговоры в Стамбуле 15 мая.

РИА Новости/Михаил Метцель

«Путин четко дал понять — Россия не заинтересована в перемирии, которое даст возможность киевскому режиму для перевооружения и дальнейшей мобилизации», — указано в публикации.

Уточняется, что российская сторона таким образом дополнительно дала понять, что примет только прекращение огня, в рамках которого предпринимаются конкретные шаги для окончательного урегулирования конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов к полному прекращению огня в зоне конфликта на 30 дней. По его словам, в ходе встречи участники «коалиции желающих» (Франция, Германия, Польша и Великобритания) также созвонились с президентом США Дональдом Трампом — и все они поддержали инициативу о перемирии.

Вскоре после этого Путин выступил с заявлением, в котором призвал Украину к прямым переговорам без предварительных условий. Он подчеркнул, что возобновить диалог необходимо без промедления, и предложил сделать это 15 мая в Турции — там, где он был прерван в 2022 году.