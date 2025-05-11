Вашингтон, 11 мая, 2025, 19:26 — ИА Регнум. Украине следует немедленно согласиться на предложенные президентом РФ Владимиром Путиным переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Global Look Press

«Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а, скорее, хочет встретиться в четверг в Турции для переговоров о возможном прекращении кровопролития. Украина должна немедленно согласиться на это», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, на встрече стороны смогут определить, возможна ли сделка, а если нет, то «европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответствующим образом».

Американский лидер также выразил сомнение в том, что Украина пойдет на сделку с Путиным.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий 15 мая в Стамбуле, там, где переговоры проводились еще в 2022 году, но были прерваны Киевом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговоры с киевским режимом необходимы для устранения первопричин конфликта и обеспечения интересов России. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что переговоры должны проходить с учётом итогов диалога, прерванного в 2022 году, и ситуации в зоне боевых действий.