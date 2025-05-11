Рим, 11 мая, 2025, 19:24 — ИА Регнум. Неопределенность в поведении президента Франции Эммануэля Макрона похожа на подготовку к войне. Об этом заявила лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Keystone Press Agency /Global Look Press

«Я не знаю, хочет ли Макрон мира. У меня создается впечатление, что он готовится к войне, учитывая неопределенность в его поведении. Но если он по-настоящему хочет мира, то, как мне кажется, следует приветствовать любые голоса в поддержку прекращения этой страшной войны», — сказала Ле Пен в ходе своего визита в Италию.

Она напомнила, что Макрон много раз утверждал о том, что имеет решение об урегулировании украинского конфликта, однако, по ее словам, «у него до сих пор ничего не вышло».

Как передавало ИА Регнум, 10 мая в Киеве прошла встреча «коалиции желающих» с участием Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, британского премьера Кира Стармера, а также премьер-министра Польши Дональда Туска.

В ходе встречи французский президент пригрозил России новым пакетом санкций, если Москва не примет условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом киевский режим нарушал все перемирия, которые прежде предлагала Россия, и до сих пор не отменил свой же запрет на прямые переговоры с руководством РФ.