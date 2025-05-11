ДНР, 11 мая, 2025, 19:30 — ИА Регнум. Бригада ВСУ провела «максимально неудачную контратаку» с большими потерями в районе Дзержинска (ДНР), сообщило 11 мая издание «Страна. ua» со ссылкой на паблик Deep State.

Иван Шилов ИА Регнум

«На днях бойцами 100 ОМБр (отдельной механизированной бригады. — Прим. ред.) была осуществлена «контратака» в городе Торецке (украинское название Дзержинска. — Прим. ред.), и она была максимально неудачной, которая принесла — для нас много потерь, а для противника тактическое и медийное преимущество в Торецке, насыщенном и без того тяжёлыми боями», — сказано в сообщении Deep State.

Авторы паблика отметили, что неудача контратаки была вызвана задействованием большого количества техники, двигавшейся на открытой местности, отсутствием необходимой поддержки артиллерии, а также отсутствием «плана Б», которое привело к хаосу при первых неудачах.

Военнослужащие ВСУ массово отдали жизни «за нелепость», отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, ранее 11 мая в Минобороны РФ сообщили, что в период объявленного Москвой перемирия ВСУ предприняли 37 атак, в том числе в районе Дзержинска.

Общее число нарушений перемирия украинской стороной за трое суток (8–10 мая) превысило 14 тыс. ВСУ, в частности, совершили пять попыток прорыва через государственную границу в Курской и Белгородской областях.

Президент России Владимир Путин 11 мая сообщил, что нарушения перемирия обернулись для киевского режима очень большими потерями, при этом атаки ВСУ не имели никакого военного значения и проводились киевским режимом исключительно по политическим соображениям.