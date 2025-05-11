Воронеж, 11 мая, 2025, 19:07 — ИА Регнум. Воронежский футбольный клуб «Факел» дома уступил московскому «Локомотиву» с минимальным счетом и вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ).

ФК «Локомотив» Москва

Единственный гол в матче забил нападающий гостей Дмитрий Воробьев на 22-й минуте.

По итогам 28-го тура РПЛ «Локомотив» занимает шестое место в чемпионате, набрав 49 очков.

«Факел» же располагается на последнем месте в таблице, имея в активе всего 16 очков. После этого поражения воронежский клуб потерял все шансы на сохранение своего места в высшем российском дивизионе. В следующем сезоне клуб вернется в Мелбет — Первую лигу. В РПЛ «Факел» смог продержаться три сезона.

Как передавало ИА Регнум, в другом матче тура тольяттинский «Акрон» одержал волевую победу над грозненским «Ахматом» со счетом 3:2. Решающий мяч в концовке матча был забит с передачи форварда «Акрона» Артема Дзюбы. «Ахмат», который также рискует потерять место в высшем дивизионе, может решить свою судьбу в следующем туре, в игре с махачкалинским «Динамо».