Таллин, 11 мая, 2025, 19:01 — ИА Регнум. В 2024 году впервые за 20 лет из Эстонии уехало больше россиян, чем приехало. Об этом сообщила 11 мая пресс-служба Департамента статистики страны.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В статье главного аналитика департамента Кристьяна Эрика Лоика отмечается, что в 2024 году в страну переехало всего 600 россиян — почти втрое меньше, чем в 2019 году. Сократилось и число приехавших в Эстонию лиц без гражданства.

Всего в Эстонию в 2024 году прибыло 18 634 человека, а покинуло её 17 260 человек, что стало самым высоким показателем за 10 лет. В ведомстве считают, что это произошло из-за массового отъезда ранее прибывших граждан Украины.

По итогам 2024 года число прибывших оказалось на 1374 человека больше, чем число уехавших, но показатель оказался гораздо ниже, чем в предыдущие два года, сказано в сообщении.

В департаменте также указали, что чаще всего из Эстонии уезжают люди в возрасте 30-44 лет, а возвращаются — граждане пенсионного возраста и семьи с маленькими детьми.

Обозреватель ИА Регнум Виктор Лавриненко в своей статье ранее отметил: количество литовцев, эстонцев и латышей быстро падает, ситуация становится всё более плачевной, и местные демографы делают драматические прогнозы.

В частности, эксперты из Литвы, население которой с 1991 года сократилось на 25% (с 3,8 до 2,9 млн человек), указали, что молодые жители страны всё чаще откладывают рождение детей под влиянием, с одной стороны, финансовых трудностей, а с другой — «культурных изменений», то есть, в частности, пропаганды нетрадиционных отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).