Кисловодск, Ставропольский край, 11 мая, 2025, 18:37 — ИА Регнум. В Кисловодске сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, который поджег букву V на городской стеле. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю, прикрепив соответствующее видео с камеры наблюдения.

кадр из видео

«Сегодня утром в дежурную часть отдела МВД России по городу Кисловодску по каналу 112 поступило сообщение о возгорании одной из букв на стеле, расположенной на въезде в город-курорт. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что неизвестный гражданин совершил поджог буквы, в результате чего она выгорела полностью, а затем скрылся», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники полиции в настоящее время проводят комплекс мероприятий по установлению личности и местонахождения правонарушителя. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На кадрах видно, как мужчина быстро подбегает к городской стеле, какое-то время стоит у буквы V, выполненной в виде российского флага и георгиевской ленты, а когда она загорается, так же быстро скрывается с места происшествия.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая в подмосковном городе Балашихе 12-летний школьник попытался поджечь участковый пункт полиции. По предварительным данным, его подговорили это сделать телефонные мошенники. Полицейским удалось быстро потушить огонь своими силами, после этого они задержали ребенка.