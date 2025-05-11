Берн, 11 мая, 2025, 18:46 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский и украинские союзники сделают все, чтобы избежать прямых переговоров с российской стороной по конфликту. Об этом заявил швейцарский журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.

Известия/Тарас Петренко

«Поскольку Зеленский сделал выбор в пользу бескомпромиссной войны с 2022 года, любой вызов этой экстремистской позиции был бы опасен для него и его националистических и разжигающих войну сторонников как внутри Украины, так и в Европе. Весьма вероятно, что он сам и его европейские сторонники по-прежнему будут делать все возможное, чтобы предотвратить или по крайней мере отсрочить начало реальных переговоров с Россией», — цитирует «РИА Новости» слова политика.

По его мнению, Украину ждет поражение на поле боя в случае отказа от российского предложения о переговорах в Турции. В то же время немедленное прекращение огня на Украине без переговоров не имеет шансов на успех, так как это не станет длительным миром, уверен Меттан.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.

В свою очередь Зеленский отверг это предложение, заявив, что Украина готова к ним только при условии, что с 12 мая начнётся полное и длительное прекращение огня.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание Зеленского, отметила, что в офисе главы киевского режима, очевидно, плохо ознакомились со стенограммой заявления Путина о переговорах.