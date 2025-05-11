Лондон, 11 мая, 2025, 18:18 — ИА Регнум. Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен раскритиковал заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о необходимости введения новых санкций для оказания давления на Россию.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Россия нам не враг», — отметил Кертен в соцсети X, отвечая на слова премьера.

К своей публикации политик также прикрепил фотографию российского флага.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов к полному прекращению огня в зоне конфликта на 30 дней. По его словам, в ходе встречи участники «коалиции желающих» (Франция, Германия, Польша и Великобритания) также созвонились с президентом США Дональдом Трампом — и все они поддержали инициативу о перемирии.

После этого президент Франции Эммануэль Макрон и Стармер потребовали от России согласиться на 30-дневное перемирие и пригрозили в случае отказа новыми санкциями и усилением военной помощи Украине.

Ночью 11 мая президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором призвал Украину к прямым переговорам без предварительных условий. Он подчеркнул, что возобновить диалог необходимо без промедления, и предложил сделать это 15 мая в Турции — там, где он был прерван в 2022 году.