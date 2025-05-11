Москва, 11 мая, 2025, 19:49 — ИА Регнум. Возможное землетрясение с последующим цунами у берегов США, о котором предупреждают учёные, вряд ли случится в ближайшие годы. Об этом в воскресенье, 11 мая, заявил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в разговоре с ИА Регнум.

Британское издание Daily Mail опубликовало результаты исследований американских ученых, которые в ходе различных вычислений и компьютерного моделирования пришли к выводу, что в случае негативного сценария в отношении сейсмологической активности в западной части США территория североамериканского государства может получить девятибалльное землетрясение и волны высотой 30 метров, которые способны нанести значительный ущерб тихоокеанскому побережью Соединенных Штатов. По словам ученых всему виной географический разлом между Канадой и Калифорнией, длина которого составляет 970 километров. Именно в этой части может случиться землетрясение магнитудой в девять баллов.

Сейсмолог объяснил, что предотвратить природные катаклизмы такого рода невозможно, но вряд ли здесь можно говорить о надвигающейся угрозе в ближайшие годы, уточнил эксперт.

«Такое землетрясение, в принципе, возможно, поскольку там действительно довольно большой разлом. Но вопрос в том, что масштаб времени, по-видимому, — сотни лет», — заявил Шебалин.

По словам специалиста, вероятность того, что такое землетрясение случится в ближайшие десятилетия существует, но шанс этого крайне невелик.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировали вблизи Южных Курил. По данным сейсмологов, эпицентр находился на расстоянии 114 км юго-восточнее острова Итуруп, а очаг располагался на глубине 34 км.

4 апреля Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о том, что у берегов острова Новая Британия, принадлежащего Папуа — Новой Гвинее, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2. При этом, по данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составила 6,9.