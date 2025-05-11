Москва, 11 мая, 2025, 18:25 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский проигнорировал предложение президента России Владимира Путина начать переговоры о первопричинах украинского конфликта, заявила 11 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Максим Гучек/РИА Новости/БелТА

Вместо этого Зеленский сразу стал требовать перемирия на 30 дней, отметила Захарова в беседе с «Известиями».

«Путин чётко сказал: сначала переговоры о первопричинах, а там и о перемирии можно будет поговорить», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Захарова предположила, что в Киеве «плохо прочитали стенограмму заявления» Путина. Она напомнила, что президент России в своём предложении, которое опубликовали «сотни и сотни» СМИ, чётко изложил все условия.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Он добавил, что Россия готова начать диалог уже 15 мая в Стамбуле, там, где переговоры проводились еще в 2022 году, но были прерваны Киевом.

Путин напомнил, что киевский режим ранее нарушал все перемирия и соглашения о ненанесении ударов по отдельным объектам (по энергетической инфраструктуре), и отметил, что вопросы прекращения огня и перемирия могут быть обсуждены уже в ходе переговоров о первопричинах конфликта. Предложения Путина получили во многом позитивную реакцию в мировых СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной нужны для устранения первопричин конфликта и обеспечения интересов России. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что переговоры должны проходить с учётом итогов диалога, прерванного в 2022 году, и ситуации в зоне боевых действий.