Москва, 11 мая, 2025, 17:58 — ИА Регнум. В Дании скончался советский и российский детский писатель, драматург, поэт, переводчик и журналист Евгений Клюев. Об этом сообщили в Российском академическом молодежном театре.

РИА Новости/Владимир Астапкович

Литератор умер 9 мая. Писателю был 71 год.

«Современный Андерсен, способный разглядеть сказочный мир в обыденности и ранимую душу в крохотной букашке. Светлая память, Евгений Васильевич! Каждая встреча с Вами была подарком», ― говорится в некрологе театра в Telegram-канале.

В Московском театре юного зрителя сообщили, что сегодня сыграют спектакль «Вальс простого карандаша» по сказкам Клюева.

Евгений Клюев родился в 1954 году в Калинине (ныне Тверь). После окончания Калининского государственного университета по специальности «Русский язык и литература» поступил в аспирантуру при факультете журналистики МГУ.

В начале 90-х был главным редактором приложения «Литература» к газете «1 сентября», а также главредом газеты «Миссия». С 1993 до 1996 года работал в должности декана факультета журналистики Университета Российской академии образования.

С 1996 года жил в Копенгагене, где преподавал датский язык в Лингвистическом центре, сохраняя связи с Россией и продолжая публиковать художественные, научные и публицистические тексты преимущественно в столичных издательствах. Сказки Клюева включены в школьные программы, а театральные постановки идут на сценах разных стран мира.

Клюев ― номинант и лауреат ряда премий, включая «Русскую премию» за поэтическую книгу «Музыка на Титанике». По его произведению «Когда А была Арбалетом» снят анимационный сериал «Буквальные истории».