Волгодонск, Ростовская область, 11 мая, 2025, 17:56 — ИА Регнум. В Волгодонске Ростовской области мальчик на улице подбежал к девушке, подвергшейся нападению, и прогнал злоумышленника. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

кадр из видео

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как мужчина со спины напал на выходившую из подъезда молодую девушку и попытался силой затащить ее в свой автомобиль. Жертва активно сопротивлялась, однако злоумышленник не останавливался.

В какой-то момент на помощь жертве пришел проходивший мимо юный школьник, который после недолгих раздумий подбежал к месту происшествия и схватил нападавшего за руку. Из-за этого злоумышленник вынужден был скрыться.

В МВД по региону сообщили, что в настоящее время девушке ничего не угрожает, проводится проверка, устанавливается личность нападавшего.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля в Московской области были задержаны семеро членов банды, которая занималась похищением людей и вымогательством. Банда, которую создали двое приезжих, действовала с ноября 2023 по январь 2024 года.