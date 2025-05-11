Москва, 11 мая, 2025, 17:49 — ИА Регнум. Россия не согласна с идеей размещения на Украине европейских «миротворцев», заявил 11 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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С соответствующей инициативой 10 мая в ходе визита в Киев в очередной раз выступили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер. Журналист телеканала ABC News спросил Пескова, может ли Россия согласиться на такое размещение.

«Нет, не можем», — ответил пресс-секретарь президента.

Отвечая на вопрос об отношении России к возможному вступлению Украины в НАТО, Песков также отметил, что Москва не может позволить инфраструктуре этого военного блока приблизиться к границам РФ.

Как передавало ИА Регнум, Макрон 10 мая заявил, что размещение многотысячного военного контингента западных стран на Украине было бы бессмысленным, но такие контингенты могут разместиться на «стратегических объектах».

Ранее президент Франции отмечал, что ЕС может направить своих военных на Украину в качестве «миротворцев» и инструкторов без согласия России. Президент РФ Владимир Путин называл возможный ввод западных войск на Украину шагом к глобальному конфликту.

Политолог Андрей Суздальцев в разговоре с ИА Регнум ранее отметил, что проходящую 10 мая в Киеве встречу так называемой «коалиции желающих» (лидеров стран, готовых разместить военных на Украине) стоит воспринимать максимально серьёзно. Эксперт подчеркнул, что Запад может предложить России вовсе не перемирие, а ультиматум.

По итогам переговоров Макрона, Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и главы киевского режима Владимира Зеленского эти западные политики потребовали от России согласиться на 30-дневное перемирие с 12 мая, пригрозив в случае отказа новыми санкциями и увеличением поставок оружия на Украину. В свою очередь Путин 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий.