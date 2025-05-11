Таллин, 11 мая, 2025, 17:43 — ИА Регнум. В центре столицы Эстонии вандалы осквернили памятник освободителю Таллина от фашистов, известный как «Бронзовый солдат». Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщила газета Postimees.

Postimees

Инцидент произошел 10 мая на военном кладбище Сил обороны.

«Вандалы изрисовали монумент «Бронзового солдата». Сам солдат был изрисован белой краской», ― говорится в публикации.

Также злоумышленники нанесли на монумент оскорбительные надписи на эстонском языке. Руководитель оперативного бюро Пыхьяской префектуры Вайко Вахер заявил, что по факту вандализма возбудили дело о правонарушении. Установлено, что нарушителей было двое, однако их личности до сих пор не известны. Вахер добавил, что это уже не первый случай осквернения «Бронзового солдата» за последние годы.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля посольство России в Эстонии сообщило, что монументы, установленные в честь павших советских моряков, солдат и офицеров на Таллинском военном кладбище, уничтожили сотрудники Эстонского военного музея во главе с директором Хелле Лиллем. Такие действия Таллина в диппредставительстве назвали актом вандализма.

В посольстве отметили, что подобные акты постоянно повторяются на фоне чествования в Эстонии легионеров 20-й дивизии «Ваффен-СС», которым в этой стране воздвигают памятники. По словам дипломатов, это является свидетельством стремления Таллина к пересмотру итогов Второй мировой войны. В дипмиссии призвали эстонские власти прекратить надругательства над могилами людей, спасших мир от «коричневой чумы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в марте заявила, что ведомство вызвало временную поверенную в делах Эстонии по вопросу нападений на военные памятники в республике. Москва жестко осудила продолжающиеся в Эстонии глумления над памятью советских воинов и потребовала от властей республики провести расследование осквернения могильных плит в Таллине и принять соответствующие меры.

Эстонское законодательство с 2022 года запрещает использование «враждебной символики», в том числе георгиевских лент, флагов СССР и России. Нарушителям грозит штраф в размере 1200 евро и арест.

В июле 2023 года полиция Эстонии запретила празднование дня освобождения Нарвы от нацистов. Захарова тогда отметила, что нынешний эстонский режим таким образом показал, что разделяет нацистскую идеологию.