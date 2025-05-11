Курск, 11 мая, 2025, 17:42 — ИА Регнум. В Курской области пятилетний ребёнок получил осколочные ранения в результате сброса взрывного устройства с дрона ВСУ на гражданский автомобиль. Об этом 11 мая сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Инцидент произошёл в посёлке Хомутовка Хомутовского района.

«Родственники самостоятельно доставили девочку в ближайшее медучреждение — Севскую ЦРБ (центральную районную больницу. — Прим. ред.) Брянской области. У ребёнка осколочные ранения спины и ноги, но, слава Богу, её жизни и здоровью ничего не угрожает», — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Родители девочки, которые также находились в машине, не пострадали, отметил врио губернатора. Он сообщил, что ребёнок получает необходимое лечение. Также Хинштейн вновь призвал всех жителей области воздержаться от поездок в приграничные районы.

Киевский режим в последнее время увеличил количество атак на мирных жителей и гражданские объекты. Так, 10 мая семейная пара пострадала в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области. Раненые с баротравмами были доставлены в больницу, автомобиль полностью сгорел. 8 мая в результате атаки беспилотника ВСУ на село Будки в Курской области 58-летняя женщина получила осколочные ранения.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого украинские власти формально считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с этого времени от агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. мирных граждан, пострадали еще около 16,5 тыс. человек.