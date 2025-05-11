Мадрид, 11 мая, 2025, 17:50 — ИА Регнум. Самое масштабное шествие «Бессмертного полка» в Европе прошло в испанском Мадриде. Об этом сообщает «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Как пишет агентство, ссылаясь на данные организаторов, около 3 тыс. человек прошли от площади Аточа по историческим улицам испанской столицы. В колонне участников шествия звучали песни времен Великой Отечественной войны и наших лет, посвященные подвигу советского народа.

Мероприятие вызвало живой интерес у местных жителей, которые останавливались посмотреть на колонну, задавали вопросы и выражали солидарность. Безопасность шествия обеспечивали правоохранители. По их данным, акция прошла без происшествий.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что шествия «Бессмертного полка» прошли почти в 100 странах мира. Она добавила, что ряд государств Западной Европы ставят препоны для проведения памятных мероприятий. В Бишкеке акция собрала, по разным оценкам, от 30 тыс. до 40 тыс. человек. Кроме того, 3 мая акция «Бессмертный полк» впервые за шесть лет состоялась в Вашингтоне. До этого мероприятие не проводили сперва из-за пандемии коронавируса, затем из-за ухудшения отношений между РФ и США.

Более того, в этом году, помимо очного, состоялось и цифровое шествие в обновлённом формате: в нем принимают участие более 2 миллионов человек, которые подали заявки на участие в проекте и загрузили истории героев своих семей для участия в шествии. Анкеты модерировали свыше 5 тыс. добровольцев и историков.