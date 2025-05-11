Москва, 11 мая, 2025, 17:31 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин делает всё возможное, чтобы украинский конфликт был урегулирован дипломатическим путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу ABC News.

EPA/ANTON VAGANOV/POOL/TASS

«Президент Путин делает всё возможное, чтобы решить проблему, чтобы достичь урегулирования при помощи мирных и дипломатических методов», — подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, украинское урегулирование сложнее подписи под одной бумагой, в этом процессе полно мелких деталей, важных для будущего России и Украины.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 11 мая Путин выступил с заявлением, в котором призвал Украину к прямым переговорам без предварительных условий. Он подчеркнул, что возобновить диалог необходимо без промедления, и предложил сделать это 15 мая в Турции — там, где он был прерван в 2022 году.

Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьезные переговоры, направленные на устранение первопричин конфликта, с выходом на установление долгосрочного прочного мира. Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась вести диалог с Украиной, и добавил, что те, кто хочет мира, не могут не поддержать инициативу Москвы.

Позже Путин провел телефонные переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых попросил предоставить площадку для переговоров в Стамбуле. Эрдоган, как сообщил Кремль, всецело поддержал идею о переговорах с Киевом и пообещал, что турецкая сторона окажет всё возможное содействие в их проведении.