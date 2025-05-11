Москва, 11 мая, 2025, 17:19 — ИА Регнум. Помощник главы государства Юрий Ушаков опоздал на переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР СИ Цзиньпина в Москве, поскольку перед ними ему поручили сделать важный телефонный звонок.

AP/TASS/Maxim Shemetov

«Получил задание позвонить одному адресату, я исполнил это задание. Президент раньше вошел, чем вся делегация, такое часто случается», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.

Ушаков также уточнил, что министр финансов России Антон Силуанов тоже задержался, потому что ему нужно было обсудить темы для предстоящих переговоров в широком и узком составах.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая в Кремле прошли многочасовые переговоры между лидерами России и Китая. Путин, приветствуя китайского коллегу, назвал его дорогим другом и заявил, что рад встрече. Российский лидер также отметил, что отношения двух стран носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер.

По итогам переговоров лидеры подписали совместное заявление о дальнейшем углублении отношений Москвы и Пекина. Путин отметил, что встреча прошла в тёплой, товарищеской и конструктивной атмосфере, а переговоры с китайским коллегой были продуктивными. Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что внешнее вмешательство не сможет помешать развитию российско-китайского сотрудничества.