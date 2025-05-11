Париж, 11 мая, 2025, 17:26 — ИА Регнум. Репортеры внезапно появились на ночной встрече президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца, которая проходила в купе поезда после их визита в Киев, чем привели политиков в замешательство. Об этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети X.

кадр из видео

«Трое воинственных идиотов почувствовали себя неуютно, когда операторы прибыли в самый разгар их ночной посиделки», — отметил Филиппо, комментируя появившиеся в Сети кадры.

Ранее украинское издание «Страна. ua» обратило внимание на белый предмет, похожий на маленький сверток, быстро спрятанный Макроном от камер. Мерц в это же время взял со стола какой-то продолговатый инструмент.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя кадры с Макроном и его спутниками, назвала ситуацию анекдотичной. По ее словам, «француз, англичанин и немец сели в поезд и… дунули», но при этом так увлеклись, что забыли убрать пакетик и ложечку до прихода журналистов.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая в Киеве прошла встреча «коалиции желающих» с участием Макрона, Мерца, Стармера, а также премьер-министра Польши Дональда Туска. Французский президент пригрозил России новым пакетом санкций, если Москва не примет условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом киевский режим нарушал все перемирия, которые прежде предлагала Россия, и до сих пор не отменил свой же запрет на прямые переговоры с руководством РФ.