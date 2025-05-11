Обнинск, Калужская область, 11 мая, 2025, 17:19 — ИА Регнум. Правоохранители задержали двух подростков, детей уроженцев Таджикистана, осквернивших георгиевскую ленту в Обнинске Калужской области. Об этом ИА Регнум 11 мая сообщил осведомлённый источник в правоохранительных органах.

кадр из видео

Пресс-служба Следственного комитета в свою очередь проинформировала, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе проверочных мероприятий по данному делу.

«По данному факту СУ СК России по Калужской области проводится проверка по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России). Также следственными органами в рамках расследования уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность) будет дана правовая оценка законности получения российского гражданства родителями несовершеннолетних», — сказано в сообщении.

На видео, оказавшемся в распоряжении ИА Регнум, мать задержанных подростков выступила с извинениями. Она заявила, что ей стыдно за своих детей, и указала, что все, в том числе приехавшие в Россию из других стран, должны относиться с уважением к символам Победы.

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Ранее ИА Регнум сообщало, что подростки осквернили георгиевскую ленту, установленную на одном из домов в виде флага. Находясь во дворе жилого комплекса, куда они пришли в гости, подростки сняли флаг и топтали его ногами. Нарушители были оперативно установлены, подростков и их родителей опросили в отделении полиции.

Подростки, учащиеся второго и четвертого классов, заявили, что они не понимают, за что их доставили в отделение. Они утверждали, что хотели «перекрыть флагом фонтан» и ничего плохого не подразумевали.

Осведомлённый источник ИА Регнум сообщал, что правоохранители проверят законность получения российского гражданства как самими нарушителями, так и их родителями.

Собеседник агентства отмечал, что, поскольку по российскому законодательству дети, не достигшие возраста 14 лет, не несут уголовной ответственности, после проверки законности получения подростками гражданства РФ ими может заняться отдел по делам несовершеннолетних — поставит на учёт и будет проводить необходимые мероприятия, связанные с противодействием преступности среди несовершеннолетних.