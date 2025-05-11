Нью-Дели, 11 мая, 2025, 17:01 — ИА Регнум. Индия намерена продолжить начатую в ответ на теракт в Пахалгаме операцию «Синдур», направленную против враждебных групп в Пакистане. Об этом сообщил источник агентства ANI.

Global Look Press/Faisal Bashir/Keystone Press Agency

Собеседники издания отметили, что продолжение операции, которая включала точечные удары по террористической инфраструктуре в Пакистане, свидетельствует о новой норме в подходе Индии к борьбе с терроризмом.

«Операция «Синдур» не завершена, мы находимся в новой норме, мир должен это принять. Пакистан должен это принять; дела не могут идти как обычно», — указали в Нью-Дели.

Целью операции индийские власти назвали привлечение к ответственности виновных в теракте в Пахалгаме в спорном штате Джамму и Кашмир.

Согласно источнику агентства PTI, премьер-министр Индии Нарендра Моди поручил вооруженным силам страны решительно отвечать на любые враждебные действия Пакистана.

Как передавало ИА Регнум, корни конфликта уходят к 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире произошел террористический акт. Группа боевиков напала на туристов, в результате чего погибли 26 человек. Злоумышленникам удалось скрыться.

6 мая Индия также начала военную операцию «Синдур» против террористической инфраструктуры на территории Пакистана. В Исламабаде в то же время заявили, что удары были нанесены по гражданским объектам.

На границе двух стран произошло несколько перестрелок, сообщалось о воздушном бое истребителей, ударах беспилотников и ракетных ударах. В ночь на 9 мая индийская армия отразила атаки пакистанских дронов и других средств поражения в приграничных районах. В тот же день индийские ВМС в рамках «операции возмездия» ударили по многочисленным целям на территории Пакистана в Аравийском море.

В ночь на 10 мая Индия нанесла ракетные удары по трём пакистанским авиабазам. В ответ на это пакистанская армия начала крупномасштабную военную операцию против Индии.

Стороны обвинили друг друга в атаках на гражданские объекты и выразили готовность прекратить эскалацию вслед за противником. 10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан при посредничестве Вашингтона договорились о полном прекращении огня. Стороны подтвердили это заявление, режим прекращения огня вступил в силу.

Вечером того же дня главный министр индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил о нескольких взрывах в столице региона — городе Сринагар. Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри обвинил пакистанскую сторону в нарушении соглашения с Индией об установлении режима прекращения огня.