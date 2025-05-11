Киев, 11 мая, 2025, 16:58 — ИА Регнум. Критиковавшая Россию украинская рок-группа «Пошлая Молли» осталась без концертов и поддержки аудитории. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Telegram/ПОШЛАЯ МОЛЛИ

«Украинская группа «Пошлая Молли», которая осудила Россию, осталась практически без концертов. Единственный стабильный источник дохода «принципиальных» музыкантов сейчас — фанаты из РФ», — говорится в сообщении.

По данным канала, единственным доходом рок-группы осталась продажа кофт и футболок российским фанатам. Как следует из поста, украинские артисты «не рассчитали силу слова и накосячили и тут, и там»: осудили Россию за начало специальной военной операции, а украинцев разозлили тем, что продолжили петь на русском и «наболтали лишнего про польский язык». После последнего лидеру «Пошлой Молли» Кириллу Бледному (настоящее имя — Кирилл Тимошенко) запретили въезд в страны Евросоюза на ближайшие десять лет.

Как пишет интернет-издание, доход от продажи одежды с символикой группы со средней стоимостью в 6 тыс. рублей за штуку поступает на ИП директора «Пошлой Молли», которое зарегистрировано в РФ. По словам лидера группы Бледного, заработок со стримов упал, а количество выступлений сократилось в два раза. Единственный концерт в 2025 году пройдёт в Молдавии, но пока билеты продаются плохо: ложи, например, свободны на 98%.

ИА Регнум сообщало, что в марте 2022 года группа «Пошлая Молли» отказалась от своих выступлений в России. В 2023 году Бледный посоветовал жителям Польши «вернуться в Российскую империю» и говорить по-русски. Солист группы заявил, что его бесит польский язык и ему непонятно, зачем на нём разговаривать, когда есть русский. Однако уже на следующий день музыкант выразил сожаление, что ему приходится объяснять свою шутку, которую люди неправильно поняли. По его словам, «прикол» казался ему очевидным. Он признал, что подобные шутки могут быть некорректными в текущей ситуации.

В декабре 2024 года исполнитель рассказал в интервью медиа The Flow, что ему закрыли въезд во все страны ЕС на ближайшие 10 лет из-за неудачной шутки.