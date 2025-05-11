Москва, 11 мая, 2025, 18:36 — ИА Регнум. Отправной точкой к изменению порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения стали случаи, когда такие процедуры намеренно затягивались или фальсифицировались правонарушителями. Об этом заявил главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с ИА Регнум.

РИА Новости/Алексей Сухоруков

В России с 1 сентября 2025 года могут изменить порядок медосвидетельствования водителей на состояние опьянения. Новый порядок будет более комплексным, уточняется в проекте Министерства здравоохранения РФ. Теперь будут не только проверять дыхание на алкоголь, но и проводить анализ мочи на наркотики и психотропные вещества, а также будет производиться осмотр врачом. Помимо этого, нововведения также коснутся пострадавших в ДТП и людей с признаками отравления. Для них предусмотрен обязательный забор биоматериалов. В случае отказа от любой части процедуры или попытки подделать, сфальсифицировать результат будет официально фиксироваться отказ от освидетельствования. Данный закон, в случае его принятия, будет действовать до 2031 года.

Эксперт пояснил, что не раз бывали случаи, когда люди затягивали процедуры медицинского освидетельствования и даже пытались сфальсифицировать результаты. Такая практика, по словам собеседника, и послужила отправной точкой к подобным изменениям в законе.

«Нововведения даже не столько решают проблему затягивания времени в каждом конкретном случае — это в конце концов не решающий фактор, — а просто больше порядка будет. Да, это и время, и точность. Например, письменное согласие на медицинское освидетельствование, которое водитель уже в медучреждении будет подписывать, как раз и нужно в том числе, чтобы исключить спорные ситуации», — заявил Кадаков.

Он рассказал, что нередко происходили случаи, когда водитель утверждал, что вовсе не отказывался от поездки в медицинское учреждение на освидетельствование, а инспектор ДПС говорил обратное. Нововведения в данном законе позволят минимизировать споры.

«Я считаю, что сделали абсолютно всё правильно. Эти изменения давно готовились, и, мне кажется, это всё назрело. Другое дело, что для обычного человека, для обычного водителя, который в нюансах не силен, принципиально ничего не меняется, на мой взгляд», — сообщил специалист.

Как передавало ИА Регнум, Минздрав разработал проект приказа об утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) и правил химико-токсикологических исследований и разместил его на официальном портале проектов нормативных актов 16 февраля.

В документе сохранили правила тестирования водителей на алкоголь и наркотики, а также алгоритм освидетельствования. При этом в проекте приказа уточнили, что освидетельствование не проводится, если человек или его законный представитель (если водитель находится без сознания) не дали на это согласие в письменной форме. В таком случае оформляется справка об отказе.

Кроме того, в список наркотических веществ, на которые в обязательном порядке будут исследовать кровь или мочу водителей, добавили мефедрон.