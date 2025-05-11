Анкара, 11 мая, 2025, 16:48 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит серию телефонных разговоров с иностранными, в том числе западными, лидерами, обсуждая с ними предложение президента России Владимира Путина о возобновлении переговоров РФ и Украины, сообщил 11 мая осведомлённый источник в правящей турецкой Партии справедливости и развития.

Zuma/TASS Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Мы сейчас с вами видим, что господин президент [Эрдоган] после инициативы господина Владимира Путина ведёт «телефонную дипломатию», в том числе с западными лидерами. Процесс идёт, надо дождаться конкретики», — сказал представитель партии «РИА Новости».

Ранее Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Он отметил, что Россия готова начать диалог 15 мая в Стамбуле, там, где переговоры проводились в 2022 году, но были прерваны Киевом.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая Путин и Эрдоган провели телефонный разговор. Президент Турции всецело поддержал предложение российского лидера и выразил готовность предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева, сообщила пресс-служба Кремля.

В канцелярии турецкого лидера в свою очередь отметили, что, по мнению Эрдогана, всеобъемлющее прекращение огня на Украине создаст необходимые условия для мирных переговоров.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее фактически отверг предложение о переговорах, заявив, что Украина готова к ним только при условии, что с 12 мая начнётся полное и длительное прекращение огня.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание Зеленского, отметила, что в офисе главы киевского режима, очевидно, плохо ознакомились со стенограммой заявления Путина о переговорах.

В Москве ранее указывали, что 30-дневное перемирие на Украине может начаться только при согласовании ряда нюансов, один из которых — прекращение поставок оружия в Киев. Это условие было отвергнуто как Киевом, так и представителями стран ЕС.