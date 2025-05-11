Нью-Дели, 11 мая, 2025, 16:33 — ИА Регнум. Следовавший из Бангкока в Москву российский авиалайнер экстренно сел в Нью-Дели из-за запаха гари в салоне, после чего аэропорт подвергся обстрелу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Пассажиры рейса «Аэрофлота» Бангкок — Москва сначала пережили аварийную посадку в Нью-Дели из-за подозрения на проблемы с топливным баком, а потом узнали, что через несколько минут после посадки индийский аэропорт попал под обстрел», — указано в публикации.

По данным Telegram-канала, все это произошло 6 мая. Рейс был прерван через четыре часа после взлета, поскольку в салоне появился резкий запах горелой пластмассы. Экипаж не мог установить причину запаха, среди пассажиров началась паника. В итоге было принято решение экстренно сажать самолет в ближайшем аэропорту, который оказался в Нью-Дели.

В материале также отмечено, что после посадки выяснилось, что причиной запаха стало короткое замыкание в мультимедийной системе. Однако из-за своевременного отключения электричества на борту пилотом пожара удалось избежать.

«Но и после этого злоключения пассажиров не закончились. Сразу после посадки Индия закрыла воздушное пространство из-за обстрела со стороны Пакистана», — добавили в Telegram-канале.

В итоге пассажиры смогли вернуться домой лишь спустя двое суток. Их борт приземлился в Москве 8 мая в 23:30. Официальных комментариев по этому поводу пока не было.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 10 мая Индия нанесла ракетные удары по трём пакистанским авиабазам. В ответ на это пакистанская армия начала крупномасштабную военную операцию против Индии. На начальном этапе операции было уничтожено хранилище ракет «БраМос», расположенное в Беасе.

В Индии из-за напряжённости в отношениях с Пакистаном 32 аэропорта приостановили работу. Воздушные гавани закрыли для гражданских рейсов до 15 мая.