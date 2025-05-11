Москва, 11 мая, 2025, 16:52 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин обстоятельно рассказал монгольскому коллеге Ухнаагийн Хурэлсуху об атомной энергетике Франции и предложениях РФ по строительству АЭС малой мощности. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, одной из тем переговоров Путина и Хурэлсуха в Кремле была атомная энергетика, в том числе предложения, исходящие от Франции. Развитие этой отрасли в мире президенты обсуждали по меньшей мере 15 минут.

«И Владимир Владимирович прочитал очень содержательную лекцию об атомной энергетике Франции с точным указанием и объемов электроэнергии, которую французы вырабатывают, и тех типов моделей электростанций, которые они сейчас строят», — отметил Лихачёв в беседе с журналистом «Россия 1».

Путин положительно отозвался об атомном энергокомплексе Франции, но обратил внимание собеседника на то, что республика не располагает, в отличие от России, предложениями по малым мощностям, добавил глава госкорпорации.

Переговоры Путина и Хурэлсуха состоялись 7 мая. Монгольский лидер прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы.

Проекты АЭС малой мощности (АСММ) — одни из главных трендов последних лет в мировой атомной энергетике. Первый в истории экспортный контракт на возведение АСММ, как сообщало ИА Регнум, заключили в 2024 году Россия и Узбекистан. Согласно договору, в республике появится атомная станция мощностью 330 МВт.

Кроме того, о сооружении малой АЭС договорились Россия и Монголия. Предполагается, что ее построят в долине реки Орхон для снабжения электроэнергией города Новый Хархорум.