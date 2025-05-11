Москва, 11 мая, 2025, 16:35 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Жучков рассказал, какой фразой вызвал смех у президента России Владимира Путина.

РИА Новости/Гавриил Григоров

9 мая полковник с главной трибуны смотрел парад в честь 80-летия Победы вместе с главой государства. После торжественного шествия он смог пообщаться с президентом.

Ветеран в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1» рассказал, что Путин в беседе поинтересовался о его делах и здоровье.

«А я говорю: здоровья, как и денег, много не бывает. Он засмеялся», ― добавил Жучков.

Как передавало ИА Регнум, торжественный военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл утром 9 мая на Красной площади. В нём приняли участие 11,5 тыс. военнослужащих, в том числе около 1,5 тыс. бойцов спецоперации.

На трибуне для почётных гостей вместе с ветеранами и Владимиром Путиным присутствовали лидеры иностранных государств. Также среди гостей парада была классная руководительница президента России Вера Гуревич, которой исполнился 91 год. Путин неоднократно называл учительницу в числе людей, оказавших на него самое сильное влияние, и рассказывал, что до сих пор общается с ней.

Выступая перед собравшимися, Путин отметил, что День Победы является главным праздником для народа России. После парада ветераны, президент России и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Российский лидер также заявил, что все ветераны Великой Отечественной войны для России всегда родные, вне зависимости от их языка и страны проживания. Он добавил, что РФ будет и впредь держать равнение на ветеранов, их искреннюю любовь к Родине, решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости.

Долг российских граждан — быть достойными бессмертного подвига героев Великой Отечественной войны, подчеркнул президент.

Путин не смог сдержать слезы при просмотре фрагментов новой военной драмы «В списках не значился». В ходе кинопоказа российский лидер внимательно смотрит финальную сцену фильма и на его глазах проступают слезы. Это говорит о том, что значит для Путина подвиг народа в Великой Отечественной войне, пояснил Зарубин в подписи к видео.