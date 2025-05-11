Москва, 11 мая, 2025, 16:33 — ИА Регнум. Пленный украинский военнослужащий Станислав Кучерявый рассказал, как командиры подразделения ВСУ отправили на штурм психически нездоровую женщину-военную. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передаёт 11 мая ТАСС.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

Кучерявый отметил, что в рядах ВСУ немало людей «со слабым умом», не осознающих свои действия, а эту женщину отравили на штурм в силу того, что больше не хотели иметь с ней дела.

«У нас в лагере была женщина психически нездоровая. Над ней все издевались, её все (…) обзывали и унижали. Её кинули на штурм, как мясо, в посадку», — рассказал пленный.

Командиры ВСУ нередко били военнослужащих с отклонениями в развитии и издевались над ними, добавил Кучерявый.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские военные взяли в плен в Курской области душевнобольного мужчину, которого насильно мобилизовали в ВСУ и отправили в штурмовики. Он с детства страдает психическим расстройством. Его похитили сотрудники ТЦК в городе Знаменке Кировоградской области в июле 2024 года, отправили в 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и забросили в приграничье Курской области.

В феврале украинское издание «Страна. ua» сообщило: сотрудник ТЦК (аналог военкомата) заявил, что людей с шизофренией признают годными к службе в ВСУ.

В мае 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мер мобилизации. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. Кроме того, в ряды ВСУ по новому закону призывают ряд категорий граждан, считавшихся ранее негодными к воинской службе. Сотрудникам ТЦК разрешили вручать повестки в любое время суток.

Президент России Владимир Путин отмечал, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Глава российского государства указывал, что следующим шагом будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, который существовал в нацистской Германии.