Паттайя, Таиланд, 11 мая, 2025, 16:20 — ИА Регнум. В Таиланде врачи отказываются продолжать лечить подростка из России, который попал в аварию на мопеде в Паттайе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Global Look Press/Carola Frentzen/dpa

«Страховка не покрыла стоимость операции полностью, и медики отказываются продолжать лечение — и даже переводить его в другой госпиталь, пока семья не оплатит долг перед клиникой», — говорится в сообщении.

По данным канала, 16-летний юноша не справился с управлением мопеда и попал в аварию, когда возвращался из компьютерного клуба домой в грозу. Парня госпитализировали с переломами, повреждениями внутренних органов и кровотечением. Тайские врачи провели операцию, в результате которой удалось стабилизировать состояние пострадавшего.

Однако теперь, пишет интернет-издание, клиника требует около миллиона рублей за проведенную операцию, которые не покрывает страховка. Перевести пострадавшего в ДТП подростка в Россию не получится, поскольку у его родных нет средств — мама-одиночка парня работает учителем игры на скрипке в Паттайе.

Как передавало ИА Регнум, в феврале на Пхукете в гостиничном номере умер 42-летний москвич, прибывший на отдых вместе с девушкой.

Ранее, в марте 2024 года, россиянин, впавший в кому в Таиланде после задержки авиарейса Бангкок — Красноярск, умер в больнице. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что турист из Красноярска впал в кому после отказа системы подачи кислорода в самолёте, вылетающем из Бангкока.