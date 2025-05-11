Пермь, 11 мая, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Тело молодой девушки обнаружили на металлическом заборе в Кировском районе Перми ночью 11 мая. Об этом сообщил краевой портал 59.ru.

ИА Регнум

Молодые люди, сообщившие о трагедии, сначала приняли труп за манекен, но потом увидели, что это мертвая девушка с длинными волосами, повисшая на острых прутьях ограды, говорится в публикации.

Девушка погибла возле одного из кафе на улице Маршала Рыбалко, рядом с семейным парком «Счастье есть». Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители. В частности, они изучат камеры наблюдения у входа в кафе.

«Предварительно установлено, что произошел несчастный случай, криминальная составляющая отсутствует», — сообщили изданию в полиции.

По данным портала, погибшей было 18 лет. Она жила в селе Мокино Нытвенского района, но недавно брат устроил ее на работу в Перми. Знакомые охарактеризовали погибшую как веселого, доброго и общительного человека.

Как сообщало ИА Регнум, ранее тела двух девушек 18 и 19 лет нашли в одном из заброшенных зданий в Челябинске. Известно, что во время прогулки по зданию они вели онлайн-трансляцию. По предварительным данным, случившееся не несет криминального характера.