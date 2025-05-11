Санкт-Петербург, 11 мая, 2025, 15:52 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро 11 мая заявил, что поддерживает предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении мирных переговоров России и Украины.

Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

В ходе своего визита в Петербург, комментируя выступление Путина, Мадуро отметил, что это была речь политика, который защищает интересы своей Родины и вместе с тем хорошо понимает, какой должна быть международная обстановка, чтобы добиться мира.

«Мы выражаем полную поддержку народа Венесуэлы. Я уверен, что так же думает большая часть стран и правительств Латинской Америки и Карибов, поддерживает усилие президента Путина, России, через возобновление переговоров снова вступить на путь, который не надо было покидать. Это путь прямого диалога, это взаимопонимание между Россией и Украиной без какого-либо вмешательства», — заявил Мадуро.

У России, как и у других стран, есть право на мир, сказал президент Венесуэлы. Он подчеркнул, что выражает полную поддержку Путину и России.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Он отметил, что Россия готова начать диалог 15 мая в Стамбуле.

Глава киевского режима Владимир Зеленский фактически отверг это предложение, заявив, что Украина готова к ним только при условии, что с 12 мая начнётся полное и длительное прекращение огня.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание Зеленского, отметила, что в офисе главы киевского режима, очевидно, плохо ознакомились со стенограммой заявления Путина о переговорах.

7 мая Мадуро прибыл в Россию для участия в торжествах, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, он провёл переговоры с Путиным. Лидеры подписали договор о стратегическом партнёрстве России и Венесуэлы.