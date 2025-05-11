Тюмень, 11 мая, 2025, 15:47 — ИА Регнум. В Тюмени во время празднования Дня Победы сотрудник ДПС попытался проверить документы у водителя Lada Priora, однако нарушитель протащил его на двери автомобиля несколько десятков метров. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Тюмени».

Соцсети. Кадр из видео

«22-летний водитель не выполнил требование сотрудника полиции передать документы на право управления для проверки, повел себя агрессивно и начал движение. Инспектор ДПС в целях остановки движения транспорта повис на двери автомобиля, но водитель продолжил движение», — указано в публикации.

Также уточняется, что, проехав определенную дистанцию, водитель все-таки остановился и был вскоре задержан. При этом сам полицейский не пострадал.

К публикации также прикреплены кадры, на которых видно, что серый автомобиль Lada Priora с крупными российскими флагами тащит полицейского на открытой двери. После остановки подъезжает несколько служебных машин, из которых выбегают правоохранители и задерживают нарушителя.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля в Камчатском крае сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню за нарушителем, который пытался скрыться от полиции на угнанном у бывшей супруги автомобиле. В дежурную часть поступило сообщение об угоне Daihatsu Terios серого цвета. В рамках введённого плана «Перехват» наряды полиции приступили к розыску транспортного средства.

Машину удалось обнаружить с помощью систем видеонаблюдения. Не желая быть задержанным, мужчина произвел в полицейских и патрульные машины не менее шести прицельных выстрелов. Сотрудники полиции не пострадали, нарушителя задержали.