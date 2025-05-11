Гомель, Белоруссия, 11 мая, 2025, 15:35 — ИА Регнум. В Брестской области Белоруссии трактор столкнулся с пассажирским поездом, в котором в момент аварии находился 151 человек. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.

Global Look Press

«11 мая 2025 года в 11:36 на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника перегона Кобрин — Городец при исправно работающей световой и звуковой сигнализации произошло столкновение трактора с ковшом со вторым и третьим вагонами пассажирского поезда №676 Брест — Гомель. На момент произошедшего в поезде находился 151 пассажир», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Пострадавших в результате происшествия нет, повреждена обшивка вагонов поезда.

Спустя 42 минуты пассажирский поезд №676 Брест — Гомель отправился со станции Городец по запланированному ранее маршруту.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая следовавший по маршруту Витебск — Минск пассажирский поезд столкнулся со стадом коров. В момент инцидента в поезде ехали 68 пассажиров, никто из которых не пострадал в результате происшествия. Из-за инцидента состав прибыл на конечную станцию с задержкой.