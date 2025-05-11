Москва, 11 мая, 2025, 15:25 — ИА Регнум. Народный артист России, пианист Юрий Слесарев скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной музыкальной школы ― Академии исполнительского искусства.

РИА Новости/Олег Макаров

«Центральная музыкальная школа <…> с прискорбием сообщает о кончине 10 мая 2025 года выдающегося музыканта, народного артиста России, профессора Московской консерватории, вице-президента Ассоциации лауреатов конкурса Чайковского Юрия Степановича Слесарева», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

В коллективе школы назвали эту утрату невосполнимой и выразили соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Слесарева.

О причинах смерти пианиста не сообщается.

Юрий Слесарев родился 22 августа 1947 года в Евпатории в Крыму. В 1971 году окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. С 1969 года систематически выступал с концертами в крупных городах России, стран ближнего и дальнего зарубежья. С 1973 года он преподавал в Московской консерватории.

Пианист проводил мастер-классы в России, Германии, США, Корее, Японии, Великобритании, Франции, странах бывшей Югославии. Участвовал в работе жюри всероссийских конкурсов, международных конкурсов имени С. В. Рахманинова в Москве, Тамбове, Стамбуле, Софии, международных конкурсов в Лондоне, Пекине, Тольятти, Владивостоке, Гаване.

Слесарев являлся дипломантом Международного конкурса пианистов в Лидсе (Великобритания, 1969), Таллине (1969) и в Монтевидео (Уругвай, 1972), а также IV Международного конкурса им. П. И. Чайковского (Москва, 1970).