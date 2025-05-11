Зальцбург, Австрия, 11 мая, 2025, 16:07 — ИА Регнум. Российских спортсменов не допустят на международные соревнования, пока не завершится украинский конфликт. Об этом сообщили изданию «ВсеПроСпорт» в Международном союзе биатлонистов (IBU).

РИА Новости/Александр Вильф

«Этот статус не менялся с Конгресса IBU 2022 года, когда в результате голосования было принято [решение] отстранить Союз биатлонистов России и Федерацию биатлона Белоруссии по соображениям безопасности. Участие российских и белорусских атлетов невозможно, пока продолжается военный конфликт на Украине», — ответили в спортивной организации на вопрос, повлияло ли на позицию по допуску россиян назначение Кирсти Ковентри на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).

В марте 2022 года IBU запретил российской и белорусской сборным участвовать в своих соревнованиях и приостановил членство в организации Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона. В организации отметили, что могут пересмотреть решение, если изменятся обстоятельства.

Как передавало ИА Регнум, в конце марта Ковентри стала первой женщиной, избранной на пост президента МОК. Выборы главы организации прошли 20 марта в Греции на 144-й сессии комитета. Спортсменка вступит в должность 24 июня. Отмечалось, что Ковентри в ходе своей предвыборной кампании почти не поднимала вопрос о допуске российских спортсменов к Олимпиаде, но выступала за снятие введённого в 2022 году запрета на участие россиян в турнирах.

Тем не менее 12 апреля президент IBU Олле Далин также сообщил об отсутствии каких-либо новостей в вопросе допуска россиян к турнирам.