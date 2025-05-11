Луганск, 11 мая, 2025, 15:40 — ИА Регнум. За время трехдневного перемирия, объявленного Россией, украинские формирования не только не прекращали атаки дронами, но на некоторых участках в зоне проведения спецоперации усилили их. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В небе беспилотников было такое же количество, как и до перемирия. На некоторых участках даже больше, чем до объявления перемирия», ― процитировал ТАСС Марочко.

По словам эксперта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) открывали огонь из «всего, что есть у них на вооружении», в том числе из минометов. Это особенно актуально было в районе кременских лесов и в районе Григоровки, добавил Марочко.

Кроме того, указал он, украинские войска устраивали провокации и предпринимали попытки штурмовать на купянском, харьковском и сватовско-кременском участках фронта, в частности, в районе Волчанска и Липцов, а также в районах Надии и Новоегоровки.

Как передавало ИА Регнум, перемирие, объявленное президентом России, действовало с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Вооруженные силы Украины не прекращали атак на позиции российских сил в зоне проведения спецоперации, а также продолжили наносить удары по гражданским объектам и мирным гражданам в российских регионах. Всего за этот период украинская армия 14 043 раза нарушила режим прекращения огня.

ВСУ предприняли пять попыток прорыва через государственную границу РФ в Курской и Белгородской областях. Кроме того, противник осуществил 9918 ударов и сбросов боеприпасов с БПЛА. В то же время ВС РФ строго соблюдали режим прекращения огня.

По данным Минобороны на 11 мая, российские военные за прошедшие сутки ликвидировали 143 дрона Вооруженных сил Украины, из них восемь вне зоны проведения специальной военной операции. Также российские бойцы сбили три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США.

10 мая средства противовоздушной обороны ВС России за сутки уничтожили 86 украинских дронов, а также авиационную бомбу JDAM.