Москва, 11 мая, 2025, 15:32 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 мая прокомментировала в своём Telegram-канале видеозапись и фотографии, на которых на столе лидеров стран ЕС видны белый пакетик и нестандартная ложка.

кадр из видео

Ранее сообщалось, что кадры сделаны в купе поезда во время возвращения президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Британии Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца из Киева.

«Толкнув [главу киевского режима Владимира] Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и … дунули. Видимо, настолько, что забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов», — написала Захарова.

Судьбу Европы решают зависимые временщики, подчеркнула официальный представитель МИД. Она также рассказала о разговоре, который состоялся у неё в 2022 году с послом одной из западных стран. Захарова, по её словам, спросила дипломата, как западные страны могут поставлять оружие наркозависимому Зеленскому.

«И получила ответ: «Для ЕС это нормальное явление — многие главы западных государств употребляют», — отметила официальный представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, главной темой для обсуждения в ходе визита Макрона, Мерца, Стармера и премьера Польши Дональда Туска в Киев стала инициатива о 30-дневном перемирии в зоне конфликта. Лидеры стран ЕС и Зеленский в ультимативной форме потребовали от России согласиться на такое перемирие. Макрон и Мерц заявили, что, если РФ не примет предложение, против неё будут введены новые санкции. Стармер в свою очередь пригрозил увеличением военных поставок в Киев.

11 мая президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Он отметил, что Россия готова начать диалог 15 мая в Стамбуле. Зеленский фактически отверг предложение, заявив, что Украина готова к ним только при условии, что с 12 мая начнётся полное и длительное прекращение огня.

Ранее появлялись публикации о возможной наркотической зависимости Зеленского. В частности, журналисты и пользователи Сети ранее обратили внимание на странное поведение главы киевского режима во время пресс-конференции в Мюнхене в феврале. На кадрах было заметно, что у Зеленского непроизвольно дёргаются брови и плечи, он хаотично меняет положение рук и головы, выражение лица, открывает и закрывает рот. Кроме того, глава киевского режима «зависал», глядя в одну точку, и постоянно тёр нос рукой.