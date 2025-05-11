Москва, 11 мая, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выразили заинтересованность в реализации стратегических совместных проектов в энергетике. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

EPA/ERDEM SAHIN/TASS

Лидеры провели телефонный разговор, в котором подробно обсудили инициативу Путина о возобновлении прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле с 15 мая. Российский президент рассказал зарубежному коллеге о том, как прошли в Москве торжества, посвященные 80-й годовщине Победы.

«Лидеры также выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-инвестиционных связей, включая реализацию стратегических совместных проектов в энергетике», — говорится в сообщении.

Эрдоган, отметили в Кремле, всецело поддержал идею о переговорах с Киевом и пообещал, что турецкая сторона окажет всё возможное содействие в их проведении.

Новость дополняется