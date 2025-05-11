Москва, 11 мая, 2025, 14:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не смог сдержать слезы при просмотре фрагментов новой военной драмы «В списках не значился». Соответствующее видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На кадрах видно, как российский лидер в ходе кинопоказа внимательно смотрит финальную сцену фильма и на его глазах проступают слезы.

«Что значит для Путина подвиг народа в Великой Отечественной войне», — указал Зарубин в подписи к видео.

Кинопоказ прошел 30 апреля в рамках посещения Путиным Музея Победы на Поклонной горе. Там же проходил просветительский марафон «Знание. Первые».

Фильм «В списках не значился» снят по одноименной повести советского писателя-фронтовика Бориса Васильева, изданной в 1974 году. История рассказывает о подвиге защитников Брестской крепости, оказавшихся в окружении в самом начале Великой Отечественной войны. 1 мая фильм вышел в прокат.

Как передавало ИА Регнум, выступая на параде Победы 9 мая, Путин заявил, что Россия будет и впредь держать равнение на ветеранов Великой Отечественной войны, их искреннюю любовь к Родине, решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости. Российский народ будет опираться на свое единство в ратных и мирных делах, в достижении стратегических целей, в решении задач во имя Родины, её величия и процветания, добавил глава государства.