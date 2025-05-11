Москва, 11 мая, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган подробно обсудили инициативу о возобновлении прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Известия/Павел Бедняков

«Подробно обсуждена инициатива президента России о возобновлении прямых российско-украинских переговоров, которые предлагается провести в Стамбуле начиная с 15 мая», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Эрдоган поддержал российское предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку для переговоров. Он заявил, что турецкая сторона окажет всё возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира.

В ходе телефонного диалога лидеры выразили заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-инвестиционных связей между странами, включая реализацию стратегических совместных проектов в энергетике.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий 15 мая в Стамбуле, там, где переговоры проводились в 2022 году, но были прерваны Киевом. Помощник российского лидера Юрий Ушаков указал, что переговоры должны проходить с учетом итогов диалога, прерванного в 2022 году, и ситуации в зоне боевых действий.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский фактически отверг предложение о переговорах, заявив, что Украина готова к ним только при условии, что с 12 мая начнётся полное и длительное прекращение огня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя его высказывание, отметила, что в офисе главы киевского режима, очевидно, плохо ознакомились со стенограммой заявления Путина о переговорах.