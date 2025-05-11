Москва, 11 мая, 2025, 14:40 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом России Владимиром Путиным 11 мая всецело поддержал предложение российского лидера о возобновлении переговоров по Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

Global Look Press/Stefano Costantino/Keystone Press Agency

Президент Турции пообещал оказать всё возможное содействие в организации переговоров, сказано в сообщении.

«Реджеп Тайип Эрдоган всецело поддержал это российское предложение [о возобновлении переговоров], подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. Турецкая сторона окажет всё возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира», — отметила пресс-служба.

В канцелярии турецкого лидера ранее заявили, что Эрдоган приветствовал заявление Путина о возобновлении переговоров и заявил о готовности Турции принять их на своей площадке. В заявлении отмечалось, что, по мнению Эрдогана, всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Он отметил, что Россия готова начать диалог 15 мая в Стамбуле, там, где переговоры проводились в 2022 году, но были прерваны Киевом.

Помощник президента России Юрий Ушаков указал, что переговоры должны проходить с учетом итогов диалога, прерванного в 2022 году, и ситуации в зоне боевых действий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский фактически отверг предложение о переговорах, заявив, что Украина готова к ним только при условии, что с 12 мая начнётся полное и длительное прекращение огня.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание Зеленского, отметила, что в офисе главы киевского режима, очевидно, плохо ознакомились со стенограммой заявления Путина о переговорах.