Москва, 11 мая, 2025, 14:59 — ИА Регнум. Ошибки в учете личных данных россиян приводят к аннулированию полисов обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом вице-президент Всероссийского союза страховщиков Роман Щеглеватых сообщил «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Он отметил, что медицинские организации достаточно часто сталкивались с аннулированием полисов, пока шло внедрение нового персонифицированного учета застрахованных лиц, который ввели в декабре 2022 года. Все данные внесли в единый регистр, оператором которого стал Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Страховые компании фиксировали порядка 30 тыс. неточностей в сведениях о гражданах и застрахованных лицах. Вся эта информация оперативно передавалась в Федеральный фонд ОМС», — рассказал Щеглеватых.

Он пояснил, что для каждого лица формировалась одна действующая учетная запись на основании данных, поступивших от разных ведомств: налоговой службы, органов ЗАГС, Социального фонда, МВД. Ошибки и неточности, выявленные в ходе информационного обмена, нередко приводили к аннулированию учетной записи.

По словам эксперта, сейчас такие случаи тоже возникают, но их намного меньше, чем в период внедрения новаций. Если у застрахованного лица возникла проблема с полисом, ему следует в первую очередь обратиться в свою страховую медицинскую организацию, которая уже отработала механизм решения вопроса.

В 2024 году страховщики провели более 11 млн такого рода консультаций. Сегодня страховые организации не только консультируют застрахованных лиц по таким вопросам, но и помогают решить возникшие проблемы, добавил Щеглеватых.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель председателя ФОМС Юлия Булавская рассказала, что процесс постепенной замены старых документов, начавшийся после введения единого полиса нового образца, по разным причинам затронул не всех граждан. Из-за нестыковок в данных у граждан могут возникнуть сложности с получением цифрового полиса через портал «Госуслуги». Тем, кто давно не обращался за медпомощью по ОМС, не пользовался полисом, Булавская порекомендовала зайти в свой профиль на портале и проверить в разделе «Здоровье», есть ли электронный штрихкод. Если там есть ошибки, о них необходимо сообщить через форму обратной связи в личном кабинете, добавила она.