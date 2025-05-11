Ватикан, 11 мая, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Папа римский Лев XIV во время обращения к верующим 11 мая призвал к справедливому и прочному миру на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Ватикана.

Vandeville Eric/ABACA/ТАСС Папа римский Лев XIV

«Сделайте всё возможное, чтобы как можно скорее прийти к подлинному, справедливому и прочному миру [на Украине]», — сказал Лев XIV, обращаясь к «сильным мира сего».

Кроме того, он призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа, оказанию гуманитарной помощи «истощённому гражданскому населению» сектора и освобождению заложников, а также прекращению всех иных конфликтов, включая индо-пакистанский.

Папа римский напомнил, что несколько дней назад исполнилось 80 лет с момента завершения Второй мировой войны в Европе. Он отметил, что присоединяется к призыву своего предшественника Франциска о том, что война больше никогда не должна повториться.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая конклав католической церкви избрал новым папой римским кардинала Роберта Прево. Он является первым в истории папой — уроженцем США.

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравили Льва XIV с избранием. Глава российского государства выразил уверенность, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих обе стороны христианских ценностей. Патриарх Кирилл выразил надежду, что при участии папы отношения двух церквей будут поступательно развиваться для совместного свидетельства о Христе.

Историк-ватиканист Алексей Юдин в беседе с ИА Регнум ранее отметил, что Лев XIV, вероятно, продолжит курс Франциска. Эксперт указал, что у нового папы есть достаточный опыт в «наведении мостов», к которому Лев XIV вслед за Франциском призвал в первом же обращении к верующим.