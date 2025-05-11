Братислава, 11 мая, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Страны Запада хотят продлить украинский конфликт. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

«Многим западным странам чрезвычайно важно, чтобы эта война продолжалась дальше», — сказал Фицо журналистам, объясняя несогласие ряда стран на проведение прямых переговоров между Москвой и Киевом.

Он выразил уверенность в том, что западные страны изменят свою позицию. Фицо напомнил, что переговоры по конфликту это дело исключительно России и Украины и, «если они заинтересованы вести переговоры, пусть их ведут».

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий 15 мая в Стамбуле, там, где они проводились еще в 2022 году, но были прерваны украинской стороной.

В свою очередь, глава киевского режима Владимир Зеленский фактически отверг предложение о переговорах, заявив, что Украина готова к ним только при условии, что с 12 мая начнётся полное и длительное прекращение огня.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание Зеленского, отметила, что в офисе главы киевского режима, очевидно, плохо ознакомились со стенограммой заявления Путина о переговорах.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 11 мая в телефонном разговоре с Путиным заявил о готовности принять переговоры по Украине в своей стране.