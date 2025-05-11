Киев, 11 мая, 2025, 14:31 — ИА Регнум. В Сети появилось видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с партнерами по «коалиции желающих» прячет в карман загадочный белый сверток.

кадр из видео

На кадрах видно, как Макрон, новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в неформальной одежде садятся за стол, на котором, помимо документов и стаканов с водой, также лежит белый сверток и странный продолговатый предмет.

При этом как только французский лидер осознал, что его снимают, то быстро взял сверток в руку, посмотрел по сторонам, а после, прикрывая внешней стороной кистей, спрятал вещь в свой карман. Одновременно канцлер ФРГ попытался незаметно скрыть в руках продолговатый предмет.

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Пользователи Сети предположили, что в свертке может быть какой-то порошок, а в продолговатом предмете узнали ложечку, которую используют люди с наркотической зависимостью.

10 мая Макрон, Мерц, Стармер, а также премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в Киев для обсуждения с главой киевского режима Владимиром Зеленским идеи 30-дневного перемирия с Россией.

Как передавало ИА Регнум, ранее появлялись публикации о возможной наркотической зависимости у Зеленского. Так, журналисты и пользователи Сети ранее обратили внимание на странное поведение Зеленского во время пресс-конференции в Мюнхене 14 февраля. На кадрах видно, что у главы киевского режима непроизвольно дёргаются брови и плечи, он хаотично меняет положение рук и головы, выражение лица, открывает и закрывает рот. Зеленский «зависал», глядя в одну точку, и постоянно тёр нос рукой.