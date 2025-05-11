Москва, 11 мая, 2025, 14:21 — ИА Регнум. В России уже в мае ожидается значительное снижение стоимости клубники. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Он пояснил, что это произойдет, когда на прилавках магазинов и на рынках появится местная ягода.

«В силу сезонности в мае, например, должна подешеветь, на мой взгляд, клубника: начнут активно появляться ягоды, выращенные непосредственно в России», ― процитировало агентство «Прайм» слова эксперта.

По оценке Балынина, цены сократятся в два-три раза по сравнению с апрелем. Это связано с более коротким расстоянием доставки по сравнению с импортными ягодами и сокращением числа посредников, указал доцент.

Кроме того, снизятся цены на зарубежную электронику ― телефоны, планшеты, телевизоры, а также произведенную в Китае одежду, бытовую технику, шины и автозапчасти.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году в России картофель стал наиболее подорожавшим продуктом среди продовольственных товаров. По данным Росстата и Центробанка, розничные цены на картофель выросли на 92%: с 28 рублей в декабре 2023 года до почти 57 рублей в декабре 2024 года. В 2025 году рост цен на картофель продолжается.

ФАС 3 апреля предложила установить нормативы торговли рыбой на бирже, потому что наценка посредников на конечный продукт достигает 50%. В результате этого итоговая стоимость рыбы может возрастать от двух до 3,5 раза.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России предостерегла от необоснованного увеличения цен на мясо, которое пользуется в РФ повышенным спросом в период майских праздников. Ведомство направило в крупнейшие торговые сети и отраслевые объединения сообщения, в которых указало на недопустимость необоснованного повышения цен на говядину, свинину, баранину, куриное мясо.