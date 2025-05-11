Курск, 11 мая, 2025, 14:04 — ИА Регнум. Украинские формирования во время перемирия, которое президент России Владимир Путин объявил по случаю 80-летия Победы, атаковали село Гуево в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

РИА Нововсти/Сергей Аверин

Он уточнил, что удар Вооруженные силы Украины нанесли 10 мая.

«Вчера, несмотря на ранее объявленное Россией перемирие, враг нанес удар дронами по селу Гуево Суджанского района. В этот момент из села вывозили трех местных жительниц», ― написал Хинштейн в Telegram-канале.

В результате атаки ранения получили две мирные жительницы 1949 и 1950 годов рождения. Их доставили в Курскую областную больницу. Медики диагностировали у них осколочные ранения и резаные раны. Третья женщина не пострадала. После осмотра врачей ее забрали родственники.

Как передавало ИА Регнум, перемирие, объявленное президентом России, действовало с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Вооруженные силы Украины не прекращали атак на позиции российских сил в зоне проведения спецоперации, а также продолжили наносить удары по гражданским объектам и мирным гражданам в российских регионах. Всего за этот период украинская армия 14 043 раза нарушила режим прекращения огня.

ВСУ предприняли пять попыток прорыва через государственную границу РФ в Курской и Белгородской областях. Кроме того, противник осуществил 9918 ударов и сбросов боеприпасов с БПЛА.

10 мая украинские формирования атаковали дроном памятник советским лётчикам в посёлке Коммунар Беловского района Курской области. Хинштейн заявил, что таким образом неонацистский киевский режим показал своё истинное отношение к памяти о Великой Отечественной войне. Врио главы региона подчеркнул, что памятник — не военная цель, он не может представлять никакой угрозы людям.

В результате атаки беспилотника ВСУ на село Будки Курской области 8 мая пострадала 58-летняя женщина. В результате атаки ей посекло ноги, открылось сильное кровотечение.