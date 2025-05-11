ВСУ по время перемирия дронами атаковали село Гуево в Курской области
Две женщины пострадали от удара дронов ВСУ по селу Гуево в Курской области
Курск, 11 мая, 2025, 14:04 — ИА Регнум. Украинские формирования во время перемирия, которое президент России Владимир Путин объявил по случаю 80-летия Победы, атаковали село Гуево в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Он уточнил, что удар Вооруженные силы Украины нанесли 10 мая.
«Вчера, несмотря на ранее объявленное Россией перемирие, враг нанес удар дронами по селу Гуево Суджанского района. В этот момент из села вывозили трех местных жительниц», ― написал Хинштейн в Telegram-канале.
В результате атаки ранения получили две мирные жительницы 1949 и 1950 годов рождения. Их доставили в Курскую областную больницу. Медики диагностировали у них осколочные ранения и резаные раны. Третья женщина не пострадала. После осмотра врачей ее забрали родственники.
Как передавало ИА Регнум, перемирие, объявленное президентом России, действовало с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Вооруженные силы Украины не прекращали атак на позиции российских сил в зоне проведения спецоперации, а также продолжили наносить удары по гражданским объектам и мирным гражданам в российских регионах. Всего за этот период украинская армия 14 043 раза нарушила режим прекращения огня.
ВСУ предприняли пять попыток прорыва через государственную границу РФ в Курской и Белгородской областях. Кроме того, противник осуществил 9918 ударов и сбросов боеприпасов с БПЛА.
10 мая украинские формирования атаковали дроном памятник советским лётчикам в посёлке Коммунар Беловского района Курской области. Хинштейн заявил, что таким образом неонацистский киевский режим показал своё истинное отношение к памяти о Великой Отечественной войне. Врио главы региона подчеркнул, что памятник — не военная цель, он не может представлять никакой угрозы людям.
В результате атаки беспилотника ВСУ на село Будки Курской области 8 мая пострадала 58-летняя женщина. В результате атаки ей посекло ноги, открылось сильное кровотечение.