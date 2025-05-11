Москва, 11 мая, 2025, 13:55 — ИА Регнум. Режиссер и народный артист России Александр Митта был экстренно госпитализирован и находится в критическом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Владимир Трефилов/РИА Новости Александр Митта

«Режиссёр Александр Митта в критическом состоянии. На днях к нему приезжали медики: 92-летний артист жаловался на сильнейшие ноющие боли в ногах, особенно при движении и поворотах. Кроме того, у Александра Наумовича образовались открытые раны, которые нужно постоянно перевязывать», — указано в публикации.

Также уточняется, что Митта теперь вынужден принимать обезболивающие препараты.

Режиссер известен по кинокартинам «Друг мой, Колька!», «Экипаж», «Гори, гори, моя звезда», «Звонят, откройте дверь!», «Фитиль», «Граница. Таёжный роман» и ряду других фильмов и сериалов.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Митту госпитализировали в Боткинскую больницу. Его самочувствие резко ухудшилось на фоне перенесённого инсульта. В его киношколе подтвердили госпитализацию и указали, что Митта болеет пневмонией. Отмечалось, что он не может самостоятельно даже сидеть.

На следующий день помощник режиссёра Геннадий Иванов рассказал, что Митта находится в больнице на обследовании и чувствует себя «так более-менее». О точном диагнозе помощник сообщить не смог.